Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев произвёл кадровые перестановки в руководстве Автозаводского, Ленинского и Кстовского районов, назначив на эти должности действующих глав других территорий.
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