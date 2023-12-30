Теплосети обяжут принимать данные поквартирных счетчиков

Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) разработал методику учета отопления, которая позволит жителям многоквартирных домов предоставлять данные с индивидуальных счетчиков в своих квартирах для выставления счетов на оплату тепла.
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