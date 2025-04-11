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«В США так не принято». Американец перевез семью из Техаса в Ярославль: что его поразило больше всего

«В США так не принято». Американец перевез семью из Техаса в Ярославль: что его поразило больше всего

Захар Андреев Эрик Пиччони переехал с семьей в Ярославль и теперь показывает свою жизнь в блоге. На видео, кажется, не происходит ничего удивительного, но некоторые зрители с Запада уже вдохновились примером американца и решили последовать за ним.

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Комментарии
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Валерий Василенко
Живет в России, но работает на американскую компанию, и зачем он тут?
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