Минспорт РФ в течение трех лет выделит 1,5 млрд рублей на строительство комплекса «Территория спорта» в пермской Мотовилихе, общая стоимость которого оценивается в 3,6 млрд рублей.
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