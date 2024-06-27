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Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военнослужащих на своей территории. С соответствующим заявлением выступил руководитель финского министерства обороны Антти Хаккянен, пишет Telegram-канал BRIEF.

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