Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военнослужащих на своей территории. С соответствующим заявлением выступил руководитель финского министерства обороны Антти Хаккянен, пишет Telegram-канал BRIEF.
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