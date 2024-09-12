Морпехи ТОФ рассказали о бегстве ВСУ при освобождении Пречистовки

Министерство обороны России 12 сентября опубликовало кадры работы штурмовых подразделений бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) при освобождении населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики (ДНР) от украинских боевиков.
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