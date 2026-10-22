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В PARI сообщили о крупном выигрыше клиента на матче «Комо» – «МЮ». Беттор поставил 5,7 миллиона рублей на победу итальянского клуба в матче общего этапа Лиги чемпионов по коэффициенту 2.