В PARI сообщили о крупном выигрыше клиента на матче «Комо» – «МЮ». Беттор поставил 5,7 миллиона рублей на победу итальянского клуба в матче общего этапа Лиги чемпионов по коэффициенту 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым