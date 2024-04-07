Что такое паттерны поведения, какие бывают и как их изменить

Что такое паттерн Виды На что влияют Как изменить Комментарий эксперта Материал прокомментировали: Виктория Моисеева, психолог и эксперт «Психодемии»; Екатерина Козейкина, психолог, системный семейный терапевт.
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