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РБК СТИЛЬ

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Что такое паттерны поведения, какие бывают и как их изменить

Что такое паттерны поведения, какие бывают и как их изменить

Что такое паттерн Виды На что влияют Как изменить Комментарий эксперта Материал прокомментировали: Виктория Моисеева, психолог и эксперт «Психодемии»; Екатерина Козейкина, психолог, системный семейный терапевт.

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