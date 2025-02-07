Activision выпустили трейлер набора Терминатора для Call of Duty: Black Ops 6 Компания Activisio...

Activision выпустили трейлер набора Терминатора для Call of Duty: Black Ops 6Компания Activision выпустила трейлер для платного набора The Terminator Operator Bundle, который доступен для приобретения в игровом магазине Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Black Ops 6.
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