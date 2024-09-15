Экс-президент Эстонии призвала активнее пересекать российские красные линии

Запад должен проявить большую решимость в вопросе разрешения киевским боевикам бить поставленным оружием по российским тылам, заявила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд 15 сентября, выступая на Ялтинском форуме европейской стратегии.
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