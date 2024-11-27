Падение рубля продолжается. Курсы доллара и евро на 27 ноября

Российская валюта продолжает стремительно дешеветь.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 27 ноября 2024 года, составляет 105,0604 рубля (прежнее значение — 103,7908 рубля), официальный курс евро — 110,4943 рубля (предыдущий показатель — 108,8705 рубля).
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