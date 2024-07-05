Развивается городская навигация в Самаре: на шести остановках установлены новые электронные табло

В Самаре продолжаются работы по совершенствованию городской инфраструктуры. На шести новых остановках установлены электронные информационные табло, которые предоставляют пассажирам актуальную информацию о прибывающем транспорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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