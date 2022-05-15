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Калиду Кулибали: «Надеюсь, однажды Мане возьмет «Золотой мяч». Это отличный игрок»

Калиду Кулибали надеется, что Садьо Мане получит «Золотой мяч». – Кто ваш любимый игрок? – Садьо Мане, потому что мы вместе играем за сборную, я часто встречаюсь с ним.

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