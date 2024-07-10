«Они быстро учатся»: Зеленский вдруг дал положительную характеристику российской армии Российские военные успешно осваивают новые технологии, применяют современное ракетное вооружение и беспилотники.
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«Они быстро учатся»: Зеленский вдруг дал положительную характеристику российской армии Российские военные успешно осваивают новые технологии, применяют современное ракетное вооружение и беспилотники.
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