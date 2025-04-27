Бесплатный правовой прием организуют профсоюзы 24 апреля.

24 апреля состоится правовой прием граждан на Могилевщине, организованный профсоюзами. Квалифицированные юристы ФПБ предоставят бесплатные консультации всем, кто нуждается в защите своих прав в сфере труда и социально-экономических интересов.
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