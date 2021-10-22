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Треть граждан не одобрили введение нерабочих дней и локдауна

Треть граждан не одобрили введение нерабочих дней и локдауна

Ранее, напомним, президент Владимир Путин заявил о необходимости введения нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября, но в тех субъектах РФ, где ситуация по ковиду наиболее сложная, уйти на незапланированные выходные можно и раньше - с 23 октября.

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