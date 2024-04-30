Коршков подпишет контракт с «Ак Барсом» на 2 года («Чемпионат»)

Как сообщает «Чемпионат», в ближайшее время об этом будет объявлено официально. В сезоне-2023/24 Егор Коршков провел 67 матчей за «Амур» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 44 (15+29) очка при полезности «плюс 10» и среднем игровом времени 16:50.