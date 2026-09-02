Albany International завершает стратегический обзор и расширяет контракты с Boeing и Sikorsky

Аэрокосмический концерн Albany International Corp. (NYSE: AIN) объявил о успешном завершении стратегического обзора своего производственного предприятия Salt Lake City в штате Юта и принятии решения о сохранении объекта в структуре компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым