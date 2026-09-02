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Albany International завершает стратегический обзор и расширяет контракты с Boeing и Sikorsky

Albany International завершает стратегический обзор и расширяет контракты с Boeing и Sikorsky

Аэрокосмический концерн Albany International Corp. (NYSE: AIN) объявил о успешном завершении стратегического обзора своего производственного предприятия Salt Lake City в штате Юта и принятии решения о сохранении объекта в структуре компании.

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