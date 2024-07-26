О ставках не спорят. Ставки делают Реально, хотя и не фатальноНе ищите в заголовке опечатку – кредитно-денежная политика на сегодня в России отнюдь не жёсткая, а просто жестокая.
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О ставках не спорят. Ставки делают Реально, хотя и не фатальноНе ищите в заголовке опечатку – кредитно-денежная политика на сегодня в России отнюдь не жёсткая, а просто жестокая.
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