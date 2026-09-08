Первое китайское судно пошло в обратный рейс по Севморпути с российским калием

Мурманский балкерный терминал (МБТ, входит в ГК «Портовый Альянс») завершил погрузку 26,4 тыс. тонн калийных удобрений на первый контейнеровоз китайской линии New New Shipping Line, прибывший по Северному морскому пути.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Илон Маск: его ам...
- Многовато авианос...
- ВА Европа придет со ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым