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Первое китайское судно пошло в обратный рейс по Севморпути с российским калием

Первое китайское судно пошло в обратный рейс по Севморпути с российским калием

Мурманский балкерный терминал (МБТ, входит в ГК «Портовый Альянс») завершил погрузку 26,4 тыс. тонн калийных удобрений на первый контейнеровоз китайской линии New New Shipping Line, прибывший по Северному морскому пути.

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