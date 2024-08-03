"Обязана извиниться": Запад намеренно разжигает ненависть к России в Средней Азии

Лш

Лариса шумбасова

Вот и не надо пускать их в Россию , тем паче давать гражданство !!! Надо вежливо объяснить им , что на заработки большие надо ехать в США и ЕС !!!! Но на ПМЖ их там разумеется никто не будет приглашать , тем более давать гражданство , потому как нигде они не надо . Терпеть долго их присутствие там тоже не будут , как впрочем и видеть в них людей достойных уважения и сочувствия , а уж тем более платить им деньги . Так что пусть выбирают , что им подходит больше - работать и помогать своим семьям , уважая законы нашей страны и нас , живущих здесь . Или служить подстилкой Запада .