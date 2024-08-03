Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 870 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Хрипунов
    Были бы у меня были возможности, я бы без суда и следствия уничтожил этого ельцинскогго выкормыша Пономарёва .Напомнил о себе. ...
  • Николай Кузнецов
    Мужик, ты провокатор или идиот. Сто процентов."Обязана извинить...
  • людмила михайлик
    Так работают наши органы,нас можно убивать и колечитьЖёсткие споры в Г...

"Обязана извиниться": Запад намеренно разжигает ненависть к России в Средней Азии

"Обязана извиниться": Запад намеренно разжигает ненависть к России в Средней Азии

Фото: Царьград Запад пытается дестабилизировать обстановку в Средней Азии, разжигая ненависть к русским.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лш
Лариса шумбасова
Вот и не надо пускать их в Россию , тем паче давать гражданство !!! Надо вежливо объяснить им , что на заработки большие надо ехать в США и ЕС !!!! Но на ПМЖ их там разумеется никто не будет приглашать , тем более давать гражданство , потому как нигде они не надо . Терпеть долго  их присутствие там тоже не будут , как впрочем и видеть в них людей достойных уважения и сочувствия , а уж тем более платить им деньги  . Так что пусть выбирают , что им подходит больше - работать и помогать своим семьям , уважая законы нашей страны и нас , живущих здесь . Или служить подстилкой Запада .
Ответить
5 час.
W
Walery
Уже поздно...  Они так наелись своего суверенитета, что запах от этого даже до России дошел...  Надо им Визы = Нам деньги! Кто против?
Ответить
4 час.
Николай Кузнецов
Мужик, ты провокатор или идиот. Сто процентов.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх