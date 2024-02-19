Политолог Бортник: Франция и Германия дали слабые гарантии безопасности Украине

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что в договорах Украины с Францией и Германией о гарантиях безопасности "нет ни слова о безопасности", а сами официальные документы "слабее выглядят", чем аналогичный договор между Киевом и Лондоном.