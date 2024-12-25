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ПВО России за ночь уничтожили 59 украинских дронов над пятью областями

ПВО России за ночь уничтожили 59 украинских дронов над пятью областями

Минобороны России сообщило о ночной операции, в ходе которой силы ПВО сбили 59 украинских беспилотников.

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