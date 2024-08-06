«Биннофарм Групп» планирует провести модернизацию производства на заводе «Алиум» в Серпухове

Производственная площадка «Алиум», входящая в состав фармацевтической компании «Биннофарм Групп», получит льготный заем от Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) для реализации проекта по модернизации производственных мощностей.
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