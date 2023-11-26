Предприниматели Приангарья получат льготы на прибыль при обновлении фондов

Глава региона Игорь Кобзев подписал изменения в закон «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций в Иркутской области», которые предусматривают уменьшение налога на прибыль для компаний, осуществляющих обновление своих фондов, таких как машины и оборудование.