Предприниматели Приангарья получат льготы на прибыль при обновлении фондов

Глава региона Игорь Кобзев подписал изменения в закон «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций в Иркутской области», которые предусматривают уменьшение налога на прибыль для компаний, осуществляющих обновление своих фондов, таких как машины и оборудование.
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