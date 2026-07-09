Какой сварочный аппарат купить для дома и дачи в Казахстане до 50 000 тенге (2026 год)

Сварочный аппарат давно перестал быть инструментом только для профессионалов. Сегодня он нужен не только в мастерской или на стройке, но и в обычном частном доме: подварить ворота, собрать теплицу, починить забор, сделать навес или металлический каркас для дачи.
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