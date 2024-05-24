Решение SEC по ETF “амнистирует” все токены экосистемы Ethereum

Эксперты отрасли считают, что одобрение SEC ETF на ETH, это значительный правовой сдвиг. Появление на фондовой бирже США паев, обеспеченных Ethereum, прекращает споры о том, является ли альткоин ценной бумагой.
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