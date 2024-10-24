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Всё о женщинах

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Три возраста, когда советская женщина могла пожить для себя

Три возраста, когда советская женщина могла пожить для себя

«Десять лет варила суп, Десять лет белье стирала, Десять лет в очередях Колбасу я доставала, Десять лет учила я Сверхсекретное чего-то, Десять лет сидела я У окошка на работе, Сердце стачивая в кровь, Десять лет дите растила - Что ж осталось на любовь? Полтора годка от силы…» Юрий Визбор, «Рассказ женщины», 1978 Сейчас много говорят о том, что раньше женщины были какие-то особенные.

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GC
Gorbachova Cornelija
58лет
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