Бориса Надеждина объявили иноагентом.

Минюст РФ объявил иноагентом политика Бориса Надеждина. В обновленный реестр иностранных агентов, помимо него, вошли журналистка Елена Воропай, предприниматель Тимофей Рогожин, а также объединение «Штаб кандидатов».
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