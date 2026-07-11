Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Бориса Надеждина объявили иноагентом.

Бориса Надеждина объявили иноагентом.

Минюст РФ объявил иноагентом политика Бориса Надеждина. В обновленный реестр иностранных агентов, помимо него, вошли журналистка Елена Воропай, предприниматель Тимофей Рогожин, а также объединение «Штаб кандидатов».

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Комментарии
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Александр Салтановский
Знакомое личико, часто мелькал на всяких шоу типа &quot;Место встречи&quot;, скользкий как уж!
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4 н.