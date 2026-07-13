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Россиянка Лина Sunspot и ее невероятная талия, в которую сложно поверить

Россиянка Лина Sunspot и ее невероятная талия, в которую сложно поверить

Российская блогерша Лина Sunspot — обладательница талии, в которую непросто поверить. Ежедневно сотни пользователей соцсетей высказывают сомнение в реальности ее фигуры и требуют признаться в удалении ребер.

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