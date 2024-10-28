Сотрудники крымской полиции провели профилактические мероприятия в Международном детском центре «Артек»

В рамках финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек» начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым полковник внутренней службы Наталья Кашкарова, оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым майор полиции Алина Торбина и стажер по должности специалиста группы по связям со СМИ УМВД России по г.