10 самых вкусных блюд итальянской кухни

Италия подарила миру множество невероятно вкусных и разнообразных блюд. Миллионы людей начинают день с чашечки кофе эспрессо, готовят на обед спагетти, заказывают пиццу… Для самих итальянцев еда — это праздник жизни, а не искусство повара.