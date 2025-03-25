Победа Англии и 71-й гол Кейна, «Зенит» – самый популярный клуб в России в 2024-м, конфликт Гюлера и Собослаи, рэпер Macan на матче сборной, Хвича – самый дорогой игрок Лиги 1 и другие новости

Лена Мисько ЭСК: СУДЬИ ПРАВИЛЬНО ЗАСЧИТАЛИ ПОБЕДНЫЙ ГОЛ «СПАРТАКА» В МАТЧЕ 21-ГО ТУРА РПЛ С «ЗЕНИТОМ» ЭСК РФС единогласно признала, что у полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса не было офсайда в эпизоде с его вторым голом в ворота «Зенита» – VAR верно прочертил линии при видеопросмотре. Таким образом, протест руководства питерского клуба на судейство в матче 21-го тура РПЛ остался без удовлетворения, сообщает интернет-издание РБ Спорт.

Лена Мисько СМИ: МАКСИМ ГЛУШЕНКОВ НАГРУБИЛ СЕРГЕЮ СЕМАКУ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ ОТ МОСКОВСКОГО «СПАРТАКА» Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков нагрубил Сергею Семаку после поражения от московского «Спартака», сообщает (https://t.me/mashnasporte/36600) Mash на спорте, Согласно сведениям источника, футболист перебил главного тренера во время послематчевой речи, сказав: «Учись тренировать!». Как сообщается, из-за этого в раздевалке питерской команды начался конфликт. Ранее игроки «Зенита» Мостовой и Глушенков публично выразили недовольство тем, какую позицию Семак для них выбирает на поле. Mash на спорте Telegram