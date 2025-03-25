1. Англия разгромила Латвию в отборе ЧМ-2026 – 3:0. Кейн забил 71-й гол за сборную, Джеймс и Эзе отметились дебютными мячами.
Победа Англии и 71-й гол Кейна, «Зенит» – самый популярный клуб в России в 2024-м, конфликт Гюлера и Собослаи, рэпер Macan на матче сборной, Хвича – самый дорогой игрок Лиги 1 и другие новости
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Лена Мисько
ЭСК: СУДЬИ ПРАВИЛЬНО ЗАСЧИТАЛИ ПОБЕДНЫЙ ГОЛ «СПАРТАКА» В МАТЧЕ 21-ГО ТУРА РПЛ С «ЗЕНИТОМ» ЭСК РФС единогласно признала, что у полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса не было офсайда в эпизоде с его вторым голом в ворота «Зенита» – VAR верно прочертил линии при видеопросмотре. Таким образом, протест руководства питерского клуба на судейство в матче 21-го тура РПЛ остался без удовлетворения, сообщает интернет-издание РБ Спорт.
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10 час.
Лена Мисько
СМИ: МАКСИМ ГЛУШЕНКОВ НАГРУБИЛ СЕРГЕЮ СЕМАКУ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ ОТ МОСКОВСКОГО «СПАРТАКА» Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков нагрубил Сергею Семаку после поражения от московского «Спартака», сообщает (https://t.me/mashnasporte/36600) Mash на спорте, Согласно сведениям источника, футболист перебил главного тренера во время послематчевой речи, сказав: «Учись тренировать!». Как сообщается, из-за этого в раздевалке питерской команды начался конфликт. Ранее игроки «Зенита» Мостовой и Глушенков публично выразили недовольство тем, какую позицию Семак для них выбирает на поле.
Mash на спорте
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10 час.
Лена Мисько
🔞 Александр Медведев: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату и идите на **й!» Именно такую фразу произнес председатель правления «Зенита» Александр Медведев в раздевалке команды после матча с московским «Спартаком», сообщает (https://t.me/baza_sport/385) Sport Baza.
Sport Baza
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10 час.
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