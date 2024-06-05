«Страшная потеря»: таинственное исчезновение элитного отряда операторов дронов «Птахи Мадяра» Юлия СоколоваВот уже несколько дней, как среди самых воинственных националистов в Киеве дикая паника с нотами трагической потери.
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