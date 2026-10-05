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Георгий Жбанов о разгроме от УНИКСа: «Бывают дни, когда «не летит». Мы просели в нападении и просто не ответили в защите»

Защитник « Зенита » Георгий Жбанов поделился своими впечатлениями от матча против УНИКСа , который петербуржцы проиграли со счетом 60:95.

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