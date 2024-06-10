Общественница объяснила, почему повышение НДФЛ не коснется участников СВО

МОСКВА, 10 июня, ФедералПресс. В ОП РФ прошли общественные слушания по проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ».
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