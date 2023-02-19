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Эмери об Эмилиано в штрафной «Арсенала» при счете 2:3: «Не очень умно. Вратари забивают с угловых 1 гол из 100. Никогда не просил это делать»

Унаи Эмери недоволен действиями Эмилиано Мартинеса в матче с «Арсеналом». «Арсенал» и «Астон Вилла» играли со счетом 2:2, когда Жоржиньо пробил по воротам из-за пределов штрафной.

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