Ушедшая из РФ Coca-Cola подала заявку на регистрацию трех товарных знаков

Американская компания The Coca-Cola Company, которая в 2022 году прекратила свою деятельность в России, в апреле текущего года подала в Роспатент три заявки на регистрацию торговых марок Coca-Cola, Sprite и Fanta.
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