Угрозыск Петербурга вышел на дропперов, забиравших деньги пенсионерок В отделы полиции Петербурга в конце августа стали поступать заявления о мошенничестве.
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Угрозыск Петербурга вышел на дропперов, забиравших деньги пенсионерок В отделы полиции Петербурга в конце августа стали поступать заявления о мошенничестве.