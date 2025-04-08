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Как советская разведка «развела» коллег из США на самолет

Как советская разведка «развела» коллег из США на самолет

Как советская разведка «развела» коллег из США на самолет Вообще история создания любого самолета — это история борьбы разведок.

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Юрий Ильинов
Союзное государство Россия – Белоруссия – Иран: спасительный шаг Эскалация конфликта США с Ираном — факт. Трамп меняет приоритеты во внешней политике. Для предшествующей администрации — Байдена и его единомышленников-глобалистов — приоритетом была война с Россией на Украине. Для Трампа гораздо более значим Израиль и, соответственно, конфликт Израиля с Ираном. США всё больше и больше втягиваются в эту войну, и в итоге между Вашингтоном и Тегераном нарастает эскалация. Пока речь только об обмене угрозами — в первую очередь со стороны Трампа, который уже угрожает бомбардировками Ирану и прямым уничтожением этой страны. Но Иран — не Афганистан, и не Ирак, это очень консолидированное общество. И начало прямолинейной войны с Ираном, которую так хочет Израиль и к которой Нетаньяху подталкивает Трампа, может стать для него фатальной ловушкой. Эта ситуация может резко ослабить позиции Трампа, в том числе среди его сторонников. Большое количество сторонников идеи MAGA (Make America Great Again), на которых опирается Трамп, поддерживают Трампа-пацифиста, обещавшего своим избирателям прекратить агрессивные войны. Конечно, это не все его сторонники, но, думаю, больше половины избирателей Трампа. И если он начнёт новую агрессивную войну, которая, кстати, не может быть выиграна, это способно привести к его концу. Конечно, США могут нанести Ирану существенный, очень болезненный удар, но выиграть эту войну они точно не способны. Это будет затяжной, тяжёлый конфликт без всякого выхода из него. И потому оставшиеся в окружении Трампа неоконы и представители произраильского лобби, которые очень сильны в США, подталкивают его к этому конфликту. Чтобы с ним покончить, подорвав его поддержку изнутри. И это очень опасно. На настоящий момент Тегеран отвечает достаточно спокойно, взвешенно. С одной стороны, указывая на недопустимость военного шантажа суверенного государства, но с другой — не раздражая лишний раз американцев, соглашаясь на переговоры по ядерной проблеме. В условиях, когда всем известно, что у Израиля, главного регионального противника Ирана, ядерное оружие уже давно есть. Но почему же оно не может быть и у Ирана? В этом нет никакой логики. И хотя сами иранские власти много лет говорят, что их ядерная программа носит исключительно мирный характер, определённые мысли о ядерном оружии у иранцев, конечно же, есть. И они правы. Особенно в условиях, когда им угрожает ядерным оружием агрессивное ближневосточное государство — Израиль, который в этом поддерживают американцы. Вопрос, на кого опереться в такой ситуации Ирану? Конечно, много бы решило, если бы Иран принял идею создания союзного государства с Россией по модели нашего союза с Белоруссией. Но иранские власти к этому пока не готовы, хотя, быть может, это единственный способ избежать войны. В любом случае в этой ситуации нужно действовать авангардно. И тот, кто действует менее авангардно, скорее всего, проиграет. Поэтому на месте Ирана я бы очень серьёзно отнёсся к нависшей над ним угрозе. Война вполне вероятна и уже очень скоро может разразиться. И потому нужно не просто стратегическое соглашение, которое недавно подписали Россия и Иран, а именно идея создания нашего союзного государства. Именно она может стать спасительным шагом. Надо действовать на опережение.
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