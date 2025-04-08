Как советская разведка «развела» коллег из США на самолет

Юрий Ильинов

Союзное государство Россия – Белоруссия – Иран: спасительный шаг Эскалация конфликта США с Ираном — факт. Трамп меняет приоритеты во внешней политике. Для предшествующей администрации — Байдена и его единомышленников-глобалистов — приоритетом была война с Россией на Украине. Для Трампа гораздо более значим Израиль и, соответственно, конфликт Израиля с Ираном. США всё больше и больше втягиваются в эту войну, и в итоге между Вашингтоном и Тегераном нарастает эскалация. Пока речь только об обмене угрозами — в первую очередь со стороны Трампа, который уже угрожает бомбардировками Ирану и прямым уничтожением этой страны. Но Иран — не Афганистан, и не Ирак, это очень консолидированное общество. И начало прямолинейной войны с Ираном, которую так хочет Израиль и к которой Нетаньяху подталкивает Трампа, может стать для него фатальной ловушкой. Эта ситуация может резко ослабить позиции Трампа, в том числе среди его сторонников. Большое количество сторонников идеи MAGA (Make America Great Again), на которых опирается Трамп, поддерживают Трампа-пацифиста, обещавшего своим избирателям прекратить агрессивные войны. Конечно, это не все его сторонники, но, думаю, больше половины избирателей Трампа. И если он начнёт новую агрессивную войну, которая, кстати, не может быть выиграна, это способно привести к его концу. Конечно, США могут нанести Ирану существенный, очень болезненный удар, но выиграть эту войну они точно не способны. Это будет затяжной, тяжёлый конфликт без всякого выхода из него. И потому оставшиеся в окружении Трампа неоконы и представители произраильского лобби, которые очень сильны в США, подталкивают его к этому конфликту. Чтобы с ним покончить, подорвав его поддержку изнутри. И это очень опасно. На настоящий момент Тегеран отвечает достаточно спокойно, взвешенно. С одной стороны, указывая на недопустимость военного шантажа суверенного государства, но с другой — не раздражая лишний раз американцев, соглашаясь на переговоры по ядерной проблеме. В условиях, когда всем известно, что у Израиля, главного регионального противника Ирана, ядерное оружие уже давно есть. Но почему же оно не может быть и у Ирана? В этом нет никакой логики. И хотя сами иранские власти много лет говорят, что их ядерная программа носит исключительно мирный характер, определённые мысли о ядерном оружии у иранцев, конечно же, есть. И они правы. Особенно в условиях, когда им угрожает ядерным оружием агрессивное ближневосточное государство — Израиль, который в этом поддерживают американцы. Вопрос, на кого опереться в такой ситуации Ирану? Конечно, много бы решило, если бы Иран принял идею создания союзного государства с Россией по модели нашего союза с Белоруссией. Но иранские власти к этому пока не готовы, хотя, быть может, это единственный способ избежать войны. В любом случае в этой ситуации нужно действовать авангардно. И тот, кто действует менее авангардно, скорее всего, проиграет. Поэтому на месте Ирана я бы очень серьёзно отнёсся к нависшей над ним угрозе. Война вполне вероятна и уже очень скоро может разразиться. И потому нужно не просто стратегическое соглашение, которое недавно подписали Россия и Иран, а именно идея создания нашего союзного государства. Именно она может стать спасительным шагом. Надо действовать на опережение.