Ким Чен Ын призвал народ КНДР готовиться к войне с США

Северокорейский лидер обвиняет Вашингтон в эскалации военного конфликта.Центральное телеграфное агентство Кореи выпустило заявление Ким Чен Ына, в котором он призвал усилить подготовку северокорейской армии к вероятной будущей войне с США.
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