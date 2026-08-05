На Елену Летучую напали с кулаками во время съемок шоу

Очередное расследование Елены Летучей обернулось громкими разборками. Во время съемок телешоу "Новый Ревизорро" звезда столкнулась с агрессией в стоматологической клинике – конфликт оказался настолько серьезным, что пришлось вызывать стражей порядка.
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