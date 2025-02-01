«Аталанта» – «Торино». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени. Аталанта – Торино Дата проведения 1 февраля, 20:00, «Адзурри д′Италия» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица Серии А Статистика Серии А.
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