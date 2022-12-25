Украинские войска нанесли удар по Михайловке

Украинские войска обстреляли из «Хаймарсов» населенный пункт Михайловка в ЛНР, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские войска обстреляли из «Хаймарсов» населенный пункт Михайловка в ЛНР, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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