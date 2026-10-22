На встрече с родителями администрация школы признала ошибку в коммуникации, баскетбольный клуб пообещал смещать даты матчей при необходимости, но конкретных решений по ключевым вопросам пока не выработали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- «Седжаро» и «Сема...
- ГМ «Седжаро» и «Сема...
- ПБ ГЕРОФАРМ оснастил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым