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Дрозд о дуэте с Шанаевой: «Мы встали в пару, имея большую общую цель. Настрой на финал Гран-при самый боевой – без него в спорте делать нечего»

Фигурист Павел Дрозд, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Шанаевой, рассказал о целях дуэта и настрое на финал Гран-при России.

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