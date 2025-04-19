Лига GFL лишилась главного инвестора и предложила бойцам драться бесплатно

Недавно созданная организация Global Fight League (GFL), которая должна была провести свое первое шоу в конце мая в Лос-Анджелесе, но затем перенесла его на неопределенный срок, лишилась своего главного спонсора.
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