Детей без присмотра не оставишь: как работали детские сады в блокадном городе

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда открылась выставка «Блокадный детский сад» Куратор выставки, специалист научно-просветительского отдела Музея обороны и блокады Ленинграда, Денис Мастридеев отметил, что тема блокадного детства и работы детских учреждений в условиях блокадного города – одна из центральных тем музея.
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