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Ученики школы №14 поедут защищать честь Приморья в Краснодар на "Президентские состязания"

Ученики школы №14 поедут защищать честь Приморья в Краснодар на "Президентские состязания"

7-б класс средней школы №14 Уссурийска выиграл краевой этап "Президентских состязаний", который прошел в городе Арсеньеве с 26 по 30 мая.

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