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22 примера, как одни люди выбрасывают, а другие — находят сокровища прямо посреди улицы

22 примера, как одни люди выбрасывают, а другие — находят сокровища прямо посреди улицы

На первый взгляд между мусором и сокровищем нет ничего общего, хотя на самом деле все зависит от угла зрения.

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Комментарии
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Татьяна Жукова
Явно не в России!
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22 час.
Владислав Ильмер
Помойка для народа - бесплатный магазин
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НR
Надежда Rudi
Наши люди такое не выбросят!
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